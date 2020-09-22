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楊丞琳再到靈堂送別小鬼

2020-09-22 列印
■楊丞琳再到小鬼的靈堂，與好友告別。
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　　「小鬼」黃鴻升上周猝逝，終年36歲，昨日是連續開放三天設靈的最後一天，小鬼父親和家屬10時前已到靈堂，與小鬼秘戀一年半的女友峮峮三日都有到靈堂陪伴男友。而與小鬼拍過拖的楊丞琳昨日再到靈堂向好友道別，但她沒有接受訪問，逗留約兩小時後離開，她透過經紀人回應：「謝謝大家，這幾天辛苦了。」

　　小鬼在圈中人緣甚佳，昨日不斷有藝人朋友到場致哀，包括林俊傑、任賢齊、陳柏霖、許瑋甯、王心凌及五月天怪獸等。

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