楊丞琳再到靈堂送別小鬼

美國商務部早前要求騰訊旗下應用程式WeChat要從美國的流動應用程式平台下架的命令，被法院頒令暫緩。而提訴的華人WeChat用戶組織形容，今次是「歷史性勝利」！不過美國政府可向聯邦第九巡迴法院上訴，司法部表示，正審視法庭判令。 白宮及商務部就暫時未有回應。外電引用法院指，雖然與中國相關的國安威脅一般證據很多，但特定與WeChat相關的證據不多，認為當局在沒有任何明顯替代品的情況下剝奪一個通訊渠道。判詞指，當局對言論自由的限制超過政府的重大利益。 提訴的美國華人WeChat用戶組織指出，是次成功通過法院程序暫緩美方命令的難度其實很高，又指這是對美國華人的「歷史性勝利」。而同樣...

2020-09-22