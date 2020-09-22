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靚媽鍾嘉欣激罕晒泳衣照

2020-09-22 列印
■穿橙色連身泳衣的嘉欣，大晒白滑心口。
■Miki拖住囝囝回眸一笑，網民讚「逆生長」。
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　　早前由加拿大返港拍新劇《兒科醫生》的鍾嘉欣，昨日激罕在社交網站派福利，大晒泳裝照片，雖然已育有一子一女，但靚媽身材仍然十年如一日，果然是初代「女神BB」！

　　另外，同樣已有一子一女的楊愛瑾（Miki）前晚上載帶仔女到沙灘玩耍的照片，並留言說：「好久沒有這樣的去玩了，真的太太太開心！」雖然Miki一對子女萌爆，但網友的焦點仍落在人妻的身材上，尤其是回眸一笑的照片險些洩春光。

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