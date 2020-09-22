﻿疫下頒獎禮 紙板觀眾撐場 24歲Zendaya《毒癮》爆冷 榮膺最年輕艾美視后

第72屆艾美獎頒獎禮昨於美國舉行，因應全球被新冠肺炎疫情籠罩，美國多地的確診數字仍居高不下，大會採取多項保持社交距離防疫措施，落力製造娛樂性及表揚在過去一年表現卓越的得獎者。現年24歲的Zendaya憑《毒癮女孩》（Euphoria）意外擊退珍妮花安妮絲頓等勁敵，爆冷奪得戲劇組視后寶座，她亦是該獎歷年來最年輕的得主！







年度全球矚目電視界盛事、第72屆艾美獎頒獎禮因新冠肺炎疫情，昨日首度在不設台下現場觀眾情況下，於美國洛杉磯以直播形式舉行，大會主持Jimmy Kimmel和少數到場的頒獎嘉賓，頻以疫情下保持社交距離及消毒防疫做話題，認真笑中有淚。台下沒有現場觀眾，大會就準備了少量紙板觀眾聊作撐場！



珍妮花滅火筒救火



今屆艾美獎大會各組別頒發多個獎項，最矚目的要算是《毒癮女孩》（Euphoria）女主角、曾演出電影《蜘蛛俠:決戰千里》的24歲「蜘蛛女」Zendaya，擊敗賽前大熱門、「老戲骨」珍妮花安妮絲頓，奪得戲劇組最佳女主角大獎！Zendaya和家人觀看直播揭曉賽果時，獲悉封后均大為興奮，Zendaya更獲大會即時送上獎座！親赴現場的珍妮花，和Jimmy在台上以消毒信封為話題，後者竟即場點火「消毒」！珍妮花即拿過滅火筒撲滅火種！其後珍妮花和Jimmy亦以她的經典劇集《老友記》為話題搞氣氛，而獲提名喜劇組客串演員獎的珍妮花前夫畢彼特，亦未能獲獎。



「變形俠醫」稱帝



劇情組最佳劇集大獎由《傳媒家族繼承人》（Succession）奪得，視帝為同劇的Jeremy Strong；喜劇組方面，《富家窮路》（Schitt's Creek）贏得最佳劇集及視帝（Eugene Levy）視后（Catherine O'Hara）兼男女配角獎！「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）則在迷你劇/電視電影組，憑《I Know This Much Is True》榮封視帝，他的太太更在直播中陪同他分享喜悅！今年的艾美獎大贏家就是同組的《守護者》（Watchmen），獲得最佳劇集等11個獎！