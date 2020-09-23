搞網上葡萄酒生意當會友 ﻿樂瞳望未來﻿﻿開實體店﻿

樂瞳早前開公司搞網上葡萄酒生意，因幾年前開始跟朋友學飲酒，對葡萄酒產生興趣，於是就開始讀相關課程。去年中更興起做生意念頭，雖然有朋友幫手，但事事親力親為的她坦承似打雜多過老闆娘，而因疫情亦遇上不少困難，不過她自問並非專家，只抱着以酒會友心態，不敢想能很快回本，只望未來能開到實體店。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Match @ Hair Festival Walk 服裝：MZJJ 場地：Amelia @ Habour City



樂瞳形容自己似打雜多過老闆娘，但亦樂在其中，「其實我唔係老闆娘，我係打雜嚟㗎咋！我係一腳踢，客顧服務又係我，前期嗰啲嘢，包裝、揀啲咩紙、全部都係我揀，咩都關我事。不過開心嘅，對於我嚟講呢個唔係辛苦，一個新嘅事業，過程當中都興奮，雖然有啲跌跌撞撞咁樣，所有嘢好新奇。」



由於屬小本經營，樂瞳以出售平靚正葡萄酒為主，「譬如幾百蚊都可以搵到支好好飲嘅酒，同埋我嗰啲貨係比較少眾，可能啲做法係特別啲，或者限量產嘅細酒莊。」因她會經常推介不同的酒給顧客，雖然暫時未遇上有人挑機，但她都會好小心，「人哋會覺得樂瞳識唔識㗎？可能會質疑我，講真學術方面大把人叻過我，關於酒方面有幾多證書呀！所以我今次做呢盤生意嘅身份，想用一個wine lover（葡萄酒愛好者），平時我都鍾意飲酒嘅身份，同大家分享同交流，以酒會友。」



不過樂瞳因經驗不足，搞生意期間亦遇上不少困難，「之前有啲阻滯，會預番長少少嘅運輸時間，呢度有啲困難，始終我係新手，我又預唔到啲貨量，又要預時間運過嚟，變咗有時會冇貨賣，有啲入多咗，有啲又入少咗。」幸好疫情下生意仍算不俗，「成績算唔錯，賺到少少錢，但一路要入貨，都係放返落去，希望慢慢儲多啲客源，最近目標希望快啲開到實體店囉！」



