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古天樂欣喜《犯罪現場》日本捧獎

2020-09-23 列印
■古天樂主演的《犯罪現場》，獲頒「觀客賞」大獎。
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　　古天樂和宣萱主演、馮志強執導的電影《犯罪現場》，昨日獲日本福岡國際電影節大會頒發「觀客賞」大獎，馮志強是首位兩度獲該獎的香港導演，但他因疫情未能親到當地領獎。

　　古仔和宣萱亦感到很開心，古仔道：「開心得到觀眾認同，是創作團隊及台前幕後的成果，我依然堅持，好電影會受到觀眾支持，希望將來拍攝更多好電影！」

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