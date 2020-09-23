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湯洛雯一心一意等嫁馬明

2020-09-23 列印
■湯洛雯笑言拍拖後常被媽咪投訴少了下廚。
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　　現年33歲的湯洛雯昨日出席公開活動時，談到早前爆出閃婚疑雲，她昨日重申不會閃婚並笑道：「當初拍拖都講過以結婚為前提，仲幾歲呀？唔會想玩，哈哈！」

　　有指靚湯將香閨的住戶證交馬明方便出入？她坦言：「是方便我不用下樓接他，他沒有鎖匙。（你有他家的鎖匙？）沒有，但我知道大廈密碼，難道要我在街上等他嗎？哈哈！」

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