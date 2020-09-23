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縫數百針拆線 ﻿阿嬌戴帽遮右額傷疤﻿

2020-09-23 列印
■阿嬌戴着帽子現身，剛好遮掩了右額受傷縫針位置。
■阿嬌精神奕奕地出席開鏡儀式。
■阿嬌月初撞傷右額，縫了數百針。
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　　鍾欣潼（阿嬌）早前在廈門的酒店房內跌倒，撞爆右額重傷接受兩次縫合手術縫了數百針，事後未拆線亦堅持復工一日埋尾，昨日則是拆線後正式公開亮相。

　　鍾欣潼（阿嬌）拆線後，昨日在橫店精神奕奕、狀態甚佳地出席網絡電影《青蛇．塵緣》開鏡儀式，從發放的多幅相片中，阿嬌的帽子均剛好盡遮右額傷處，她透露為了右額的疤痕，要戒口兼每日塗祛疤膏！阿嬌在片中飾演青蛇，演繹千年情緣故事，據悉片中會有不少打鬥場面。

　　當被問到傷口瘉合情況，阿嬌說：「現在傷口恢復情況良好，一星期前已拆線了，但還有一些疤痕在，我每天遵照醫生囑咐塗祛疤膏、按摩疤痕和嚴格戒口。」阿嬌拍攝前後特別注意傷口情況，注意清潔，塗完藥膏後，化妝和濕水都沒問題。

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