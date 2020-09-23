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涉醉駕鐵馬撞前車 山口達也渾身酒氣被捕

2020-09-23 列印
■山口（黑衫）因體內酒精濃度超標被捕。網上圖片
■山口兩年前開記招宣佈離隊。 資料圖片
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　　現年48歲的尊尼組合TOKIO前成員山口達也，兩年前爆出猥褻女高中生醜聞後宣佈離隊。據當地傳媒報道，山口昨早在東京騎電單車撞上在交通燈前停下的車輛，警方到場發現他渾身酒氣，體內酒精濃度超標，遂當場被捕，而山口受查時承認酒後駕駛。另外，人氣男星山下智久上月被爆帶17歲高中生兼模特兒到酒店開房，昨有報道指，形象受損的山下擬於下月復出。

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