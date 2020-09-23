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愛瑪史東低調完婚被爆佗B

2020-09-23 列印
■愛瑪和Dave被指已拉埋天窗！資料圖片
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　　31歲奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）去年底宣佈與節目導演Dave McCary訂婚，原定今年3月舉行婚禮，但因疫情變成未有嫁期。愛瑪於5月被拍到戴上疑似婚戒，被傳已低調完婚。

　　雜誌《In Touch》記者上周攝得肚凸凸的愛瑪在洛杉磯與Dave散步，腹部明顯隆起的她均戴上「婚戒」及口罩，有爆料者指「他們經過我家門口，愛瑪的大肚內是BB」！

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