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謝嘉怡手機不儲私密性感照

2020-09-23 列印
■謝嘉怡（左二）等齊出席頒獎禮。
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　　應屆港姐冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍和友誼小姐鄺美璇，昨日出席頒獎禮，分別獲贈一部最新5G手機。

　　謝嘉怡稱，自己的手機內全是愛犬和旅行照，沒有私密性感照。她說未知工作安排，目前首要是學廣東話，希望媽媽順利來港陪她過聖誕節。陳楨怡則說不會查男友的手機，因自己亦怕會被男友查閱！

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