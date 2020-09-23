﻿殘樣兼駝背 前名模跌晒Watt Amanda S.阿姑Look黑面遊銅

一眾名模周汶錡、樂基兒及Ana R.等統統升呢幸福媽媽，惜同期的Amanda S.與意大利籍老公Christian Cappelli離婚後，仍在愛情路上兜兜轉轉，雖然7月自爆有新戀情，但至今「神秘男友」仍未曝光。為免又見光死，4字頭的Amanda今次好低調，就算出街都只搵朋友陪。日前晚上，她就同女助手落銅鑼灣買嘢。當日，殘爆的Amanda「烏烏𢱑𢱑」用個「阿婆髮夾」夾住執蔭，行路仲駝晒背咁，好老態！可能男友唔喺身邊心情特別差，其間助手跟她講嘢，她都全程黑口黑面、冇乜反應，咁大殺氣真係好唔Lovable囉！











Amanda S.的人生好崎嶇。11年，她與拍拖9年的意大利籍老公Christian Cappelli結婚，同年仲喺中環開餅店，以為愛情事業兩得意，豈料婚姻3年貨仔就玩完，好快餅舖亦宣告清盤！雖然火速搭上富豪男友Sam，但對方經營的批發公司前年捲入財務糾紛，涉欠債逾千萬，之後Amanda有冇共患難就不得而知，不過她月前出席活動時就自爆已「換畫」。



黑口黑面



所謂「事出必有因」，當年Amanda承認跟Christian因性格不合，以及生活理念出現分歧而分開，亦有傳因女方專注打理甜品生意，令Christian備受冷落才致離婚。為咗餅舖，早年Amanda壓力大到患上抑鬱，乜都想控制的她後來又跟投資者嚴重分歧，最終辭去董事一職。經常與人「不歡而散」的她，如今再開甜品Pop-up店，火爆性格似乎再次「翻發」！早前晚上7時許，剛收工的Amanda與女助手一同現身銅鑼灣時代廣場，二人步出洗手間後，助手便邊行邊撳住手機撩她吹水，惟Amanda全程面燶燶、雙目充滿殺氣，一副生人勿近咁款。



落到地面，助手索性遞部手機去Amanda面前，開心Share有趣影片，前者睇到雙眼笑瞇瞇，後者依然木口木面，搞到助手都冇癮收機。其間，Amanda企喺街頭數分鐘都冇人認出，又難怪嘅，昔日索爆名模瘦到「乾爭爭」，一身黑Tee襯白風褸造型更凸顯了「飛機場」身形，加上歲月摧殘，唔知係咪忙住做嘢冇時間保養呢？從露出的半張臉也看到Amanda的膚色明顯暗淡無光。及後去附近藥房買嘢，以黑色「阿婆髮夾」夾住九一分界長瀏海的她，仲駝晒背咁，比起同期做晒索媽嘅名模周汶錡、樂基兒、Ana R.等，Amanda真係跌晒Watt！



採訪：梁志明