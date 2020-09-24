  • 2020年9月24日 星期四
  • 31º
  • 68%
熱門： 黃之鋒英國BNO胡椒球槍新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

開心新劇享艷福 傅穎大讚吳千語好咀

2020-09-24 列印
■吳千語（左）與傅穎在新劇中有咀嘴場面。
Previous Next

　　吳千語與傅穎昨日出席ViuTV劇集《熟女強人》記者會，千語在劇中與傅穎有咀戲，首次拍「女女咀」大讚比親吻男生壓力更少，亦不感尷尬，皆因經常與女友人咀嘴合照。傅穎大讚千語BB比栢天男好咀，笑認是為了享艷福才接拍，更有攬「沙律」張沛樂的場口。

　　問到千語會否叫緋聞男友施伯雄睇咀戲？她謂會叫所有朋友睇，又再三否認明年結婚的傳聞，她說：「我沒考慮這件事，現在多數30多歲才結婚，我還有幾年呢！」此外，內地網民爆料指千語舊愛林峯的懷孕太太張馨月入住深圳某月費達三十多萬的月子中心總統套房。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd