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峮峮上載小鬼畫作與友共勉

2020-09-24 列印
■峮峮上載男友的畫作。
■小鬼與峮峮拍拖一年半。
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　　黃鴻升（小鬼）離世，他的另一半吳函峮（峮峮）完成三日追思會後，昨日在網上貼出一張小鬼生前的畫作，並留言替小鬼多謝所有人，「三天的追思會，你平常私下常提的那幾個好友、景仰的大哥，都會來跟我聊上幾句……雖然我也不曉得要到哪天我才會復原……總有一天我們都會好的，共勉之。」

　　此外，羅志祥（小豬）早前在網上貼出一張晚間在靈堂外悼念的照片，但事後有報道指小鬼爸爸不希望小豬到靈堂外，更希望他不要再打擾。

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