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李明蔚感謝善心人捐錢抗癌

2020-09-24 列印
■李明蔚拍片感謝捐錢助她抗癌的朋友。
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　　「抗癌歌手」李明蔚22歲時確診患上鼻咽腺樣囊性癌，抗癌八年至今年屆30。上周六她在個人專頁上載講述現時病情惡化短片，並向外界募捐，希望有心人能施以援手，讓她籌得足夠金錢，接受免疫細胞治療續命。

　　李明蔚昨日再於專頁發文，開心地感謝各方好友幫助下醫藥費已經達標。她貼出心心手勢的圖片，並留言：「是幸福的！很感謝所有熱心朋友捐助！初步治療費用足夠了，盡快會安排接受免疫細胞治療！非常感動！」

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