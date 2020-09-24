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胡杏兒安排兩歲仔 接種噴鼻式流感疫苗

2020-09-24 列印
■杏兒難忘Brendan打針喊到聲沙。
■全程不用打針，Brendan輕鬆完成接種。
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　　身為兩子之母的胡杏兒早前獲委任噴鼻式流感疫苗代言人，兩歲長子Brendan今年適齡接種，杏兒說早已想帶他試接種噴鼻式流感疫苗，「他現在已差不多三歲，加上近期新冠肺炎肆虐，很擔心他會感染流感，要出入醫院，增加感染肺炎風險，所以便馬上安排他接種疫苗，盡做一切防疫措施。」

　　杏兒笑言，Brendan平時很聽話，但畢竟是小朋友，之前打針、接種疫苗必定大喊，「試過一次可能打針令他特別痛，他哭了差不多一小時，聲都沙了，最終哭到累了才停下來，我和老公都很心痛呢！」

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