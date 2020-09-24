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蘇康仔獲契爺黃子華陪踢波

2020-09-24 列印
■子華赤腳陪Jazz踢足球。
■蘇康夫妻甚疼愛Jazz。
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　　蘇永康前晚分享兒子Jazz與契爺黃子華踢足球的片段，並留言道：「難得契爺有興趣陪Jazz踢波，大人細路都咁投入，贏輸有乜所謂！感恩。」

　　片中的Jazz化身足球小將，與黃子華傳球，子華問Jazz有否上足球課？但Jazz只顧踢波沒回應，子華就問蘇康，Jazz踢波時要不要戴口罩？蘇康直言不知道。

圖：資料及網上圖片

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