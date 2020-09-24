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《瑠璃之島》成海璃子嫁圈外人

2020-09-24 列印
■成海璃子成年前後均曾推出過寫真集。網上圖片
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　　曾參演經典日劇《一公升眼淚》、現年28歲的成海璃子，昨日透過事務所向Fans宣佈：「我結婚了，對象是圈外人，我們已於今年9月中登記結婚。」婚後仍繼續演藝工作。

　　童星出身的成海璃子，在05年首度主演劇情感人的日劇《瑠璃之島》，飾演日本小島上面臨殺校的僅有小學生，但14年被攝得與男模山下翔平當街吸煙兼回香閨過夜，盡毀清純形象。

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