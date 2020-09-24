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山口達也炒車過程曝光

2020-09-24 列印
■山口被捕後頭耷耷。
■山口事發前駕鐵騎左搖右擺。
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　　日本組合TOKIO前成員山口達也，前日在東京涉醉駕鐵騎撞車被捕，事發經過片段昨曝光，可見他駕駛時「蛇行」頭搖又尾擺，險越過對面線！有日媒指山口在16年與妻子離婚，原因就是妻子難忍他經常酗酒！

圖：網上圖片

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