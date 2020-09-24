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﻿捲入版權費風波 薛嘉麟同囝囝商場跳舞 諸葛紫岐繼續掃名牌做貴婦

2020-09-24 列印
名店掃貨 ■Marie有老公陪Shopping又掃走兩大袋名牌，所以笑得好開心。
Hyper父子 ■着到好似蠟筆小新嘅大仔Arthur同爸爸捉住手仔玩到彎晒腰、笑到眼瞇瞇。
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幸福家庭 ■Marie與Ernie結婚7年多，育有兩子Arthur和Anderson。
愛晒手袋 ■雖然是兩子之母，但Marie都好鍾意喺IG打卡晒「OOTD」及名牌手袋。
錯誤示範 ■Marie獨自到貴婦護膚品牌專櫃買眼膜，其口罩戴到翻晒出嚟，唔合格喎媽咪！
有老公錫 ■兩父子陪Marie買完嘢便齊齊上車返屋企，沿途「廿四孝老公」仲幫老婆拎帽。
貴婦勞作 ■Marie於名店內攞住個鉗仔，親自動手製作花花飾品。
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除罩呆等 ■老婆搞咗1個鐘，Ernie就除口罩坐喺沙發玩住手機等。
Stay Home刨書 日前下午5時許，Marie又帶Arthur到利園二期揀圖書，最終買了幾本填色書返屋企玩，離開時工人姐姐就幫手孭書包同攞嘢。
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        Neway太子爺薛嘉麟（Ernie）近日捲入版權費風波，但無損Ernie與愛妻諸葛紫岐（Marie）的心情，早前兩公婆3度被《頭條日報》發現到銅鑼灣行名店，其中一日仲帶埋大仔Arthur出街，兩父子玩到跳晒舞咁好開心，另一日Marie就去了LV買手袋、DIY飾品，貴婦生活如常，有仔陪又買到心頭好，咩煩惱都冇晒啦！

Neway太子爺薛嘉麟旗下的星娛樂（環宇）有限公司傳出版權費問題，但似乎都冇影響到薛氏夫婦心情，近月仲頻頻孖住落銅鑼灣Shopping，買名牌買護膚品，Marie仲好好笑容O添。

囝囝任舞

  好似早前趁Happy Friday一家三口就現身希慎廣場，當日傍晚6時許，諸葛紫岐孭住約8萬港元的Hermès手袋仔，獨自走到貴婦護膚品牌專櫃，快速擸走1,200蚊一盒共6片的逆齡眼膜；而同一時間，站在一旁等媽咪的6歲大仔Arthur就圍住爹哋氹氹轉，一身「蠟筆小新Look」的他先攬實Ernie施嗲功，成功冧暈爸爸任佢舞，兩父子還在大庭廣眾玩拍手仔，又拖實轉圈兼齊齊彎腰「做體操」，見寶貝仔笑到卡卡聲，薛公子都露出瞇眼燦笑！

玩到天黑

  另一個周末，換上一身名牌「牛仔Look」的Marie，又撇低囝囝同老公到利園一期LV慢慢逛，其間佢仲好有雅興地動手製作小飾品，當愛妻拎住個鉗，逐朵花黐上一個貌似鏡盒的物體時，Ernie就好有耐性地坐在沙發撳手機，不過唔知係咪太焗，佢忽然除低口罩，咁樣好危險㗎喎！足足同兩個Staff玩咗1個鐘，Marie終於捨得企起身畀錢走人，Ernie繼續篤住電話行去櫃枱Join老婆，離開時女職員幫手抽兩大袋戰利品上車，滿載而歸的Marie心情自然特別靚，一見到記者仲即刻笑晒口打招呼。



採訪：梁志明
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