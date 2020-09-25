陳恩碩籌辦網上抗疫音樂會 ﻿鄭丹瑞陳潔靈﻿﻿出力相助﻿

鄭丹瑞（旦哥）和陳潔靈（MissChanChan）將於9月27日演出陳恩碩（Tom）導演的《我們的青春日誌》網上抗疫音樂會。陳恩碩坦承因音樂劇《我們的青春日誌》受疫情影響，上演57場後被迫煞停，眼見合作班底苦況，決定搞網上音樂會幫助該劇班底及其他劇場自由身工作者紓困。旦哥和MissChanChan有感有意義而出力相助，而他們坦承因疫情而被迫轉型及趁機為身心叉電。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：爆炸戲棚



阿 Tom解釋今次音樂會不算慈善騷，只望為同業紓困，「今次冇伙拍慈善基金去做，因慈善基金會少不免有啲行政費，我哋唔想大大隻字寫住慈善咁偉大，當我哋做一個自己嘅Concert啫，只不過攞啲收益嚟幫到幾多人就幾多人，但到時未必幫到，因唔知收益有幾多，所以我哋冇用慈善呢啲字眼。」



音樂會將由音樂劇《我們的青春日誌》當中抽出13首歌來演繹，旦哥負責打頭陣，而MissChanChan就壓軸演出。由於旦哥是該音樂劇顧問，但MissChanChan本身沒有參與該音樂劇也答應演出，阿Tom和旦哥就踢爆搵對方演出內情，「上年首演時有邀請過MissChanChan做校長個角色，但當時佢有工作撞咗期（旦哥：所以唔係o依家先諗，係一早諗咗搵佢）。」MissChanChan就坦言覺得音樂會有意義而幫手，「因為舊年佢哋搵過我，但個期配合唔到，所以旦哥打畀我嘅時候，我知呢件事，對首音樂又有啲印象，我覺得好有意思就答應。」



疫情下，旦哥和MissChanChan工作大受影響，旦哥說：「但係我個人唔停得，所以轉型喺網上做節目。」MissChanChan亦說：「真係停工，回復返年少輕狂嘅時候，有去玩又有進修，工作就係準備中。不過，呢個時間大家唔想遇到，但亦都係一個好好嘅時機，畀大家停落嚟檢視吓自己，咁多年嚟為工作，冇乜時間同屋企人一齊，或者自己進修，呢個係一個身心叉電嘅時間。」



