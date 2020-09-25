強調交友不着重家底 ﻿馮盈盈﻿﻿勤操「蜜桃臀」﻿

馮盈盈昨日出席海洋公園宣傳活動，在台上示範瑜伽，其後暢談做運動的話題時大方透露勤操「蜜桃臀」！



馮盈盈昨日指緋聞男友鄭衍峰有教她做Gym，指導她如何瘦腿及操練出「蜜桃臀」。



對於被指參與富家子Reeve為港姐女友胡美貽辦的生日派對，盈盈透露早已認識男方，強調交朋友不會着重家底，笑問她昨日會否趁機認識同場的劉鳴煒？盈盈笑說：「多謝大會邀請我做活動，暫時未有機會跟他打招呼。（想交換電話？）不會刻意，工作上可聯絡經理人。」另外，同場的洪永城透露，上一次出席公開活動賺錢已是今年元旦，希望疫情緩和後有更多工作。



