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﻿一家四口分枱開餐　老婆被冷落 鄭中基化身「暖爸」 只服侍愛女

2020-09-25 列印
服侍公主 ■「暖男爸爸」Ronald幫囡囡消毒雙手，好細心。
搭枱夫妻 ■太太同愛女調位後，Ronald就埋頭撳電話同食嘢。
﻿一家四口分枱開餐　老婆被冷落 鄭中基化身「暖爸」 只服侍愛女
搶住消毒 ■本來Sammie清潔緊對手，Ronald見到即行過隔離枱「搶」消毒液。
活潑孖寶 ■兩個寶貝一齊坐，Emma又豎拇指又舉V，o氹到細佬好開心。
﻿一家四口分枱開餐　老婆被冷落 鄭中基化身「暖爸」 只服侍愛女
寂寞人妻 ■Sammie都有撩老公吹水，惜Ronald冇乜反應。
望實愛女 ■Evan企喺爹哋隔離食嘢，但Ronald似乎雙眼只有囡囡。
一家四口 ■Ronald與Sammie於2011年結婚，育有大女Emma和幼子Evan。
重返視圈 ■相隔18年，Ronald回歸視壇，接拍ViuTV劇集《暖男爸爸》。
寵女狂 Ronald經常於IG貼Emma萌照，私下仲任呢位「前世情人」魚肉，早前更畀對手囡囡任搽指甲油，真係錫到個女燶！
﻿一家四口分枱開餐　老婆被冷落 鄭中基化身「暖爸」 只服侍愛女
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        48歲的鄭中基（Ronald）於11年與前有線主播余思敏（Sammie）結婚，Sammie先後為他誕下大女鄭梓喬（Emma）和幼子鄭梓仁（Evan），成家立室後一向爛玩的Ronald從此修心養性，有時間寧願留喺屋企陪家人，非常黐家。日前趁新劇《暖男爸爸》煞科又未使開工，他便帶老婆仔女到淺水灣食Tea，經《頭條日報》記者觀察Ronald明顯偏心囡囡多啲，由揀座位到消毒手仔，Ronald都對Emma照顧周到，是名副其實的「暖男爸爸」，而對住老婆就只顧玩手機，好似搭枱咁，好有老夫老妻Feel。

        因為新冠肺炎疫情關係，藝人的幕前工作大受影響，鄭中基自去年11月底完成世巡澳門站後便一直留港，說好的廣州個唱亦要無限期押後；至今年3月，悶到Lego都可以影一餐的Ronald索性踩入KOL界，專心經營個人YouTube Channel《機動電視台RTV》，拍片分享唱歌心得、網民翻唱自家歌的Reaction及工作日常等，半年內成功吸引9萬人訂閱。早前Ronald終於「復工」為ViuTV拍攝新劇《暖男爸爸》，該劇預計10月尾播出，近日唔使開工又未使宣傳的他就趁放假做「湊仔公」，盡享天倫樂。

父女撐枱腳

  今年9月「開學不上學」，全港學生轉為在家網上教學，不少學校就安排從上午8點Zoom到下午3點，直到本周三（23日）起，中小學及幼稚園才分階段恢復面授課堂。早前下午3時許，一身街坊Look、頭都懶得Set的Ronald就帶埋太太余思敏，以及剛落堂的9歲大女鄭梓喬和5歲細仔鄭梓仁，到淺水灣寓所附近的西餐廳食Tea。由於本月11日前，2人限聚令仍然生效，當日鄭氏一家四口要拆散兩枱坐，經常於IG晒愛女萌照、囝囝幾乎零「單頭」的Ronald，梗係揀同「前世情人」Emma撐枱腳。

你當我甚麼

  坐低冇耐，眼尾目及到Sammie拎出消毒液搓手，Ronald即一個馬步檻去隔離枱，迅速從太太手中「搶」走消毒液，再親自為「小公主」清潔手仔。只可惜，開心嘅時間過得特別快，一點完餐，Evan忽然扭計要同家姐坐，Ronald又係時候同Emma講Bye-Bye，「今世情人」Sammie隨即補上，兩個小朋友就食Burger食得好開心，鬼馬精靈的Emma仲豎晒拇指又舉V，o氹到細佬哈哈笑；反觀隔離枱，冇囡陪的Ronald頓時變得好失落，自己一個耷低頭撳手機，就算嘢食送到嚟，他也只掛住大啖大啖密密吃，其間Sammie都有撩老公傾偈，但Ronald反應一般，咁大細超㗎！

採訪：張詠森
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