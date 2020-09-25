﻿一家四口分枱開餐 老婆被冷落 鄭中基化身「暖爸」 只服侍愛女

48歲的鄭中基（Ronald）於11年與前有線主播余思敏（Sammie）結婚，Sammie先後為他誕下大女鄭梓喬（Emma）和幼子鄭梓仁（Evan），成家立室後一向爛玩的Ronald從此修心養性，有時間寧願留喺屋企陪家人，非常黐家。日前趁新劇《暖男爸爸》煞科又未使開工，他便帶老婆仔女到淺水灣食Tea，經《頭條日報》記者觀察Ronald明顯偏心囡囡多啲，由揀座位到消毒手仔，Ronald都對Emma照顧周到，是名副其實的「暖男爸爸」，而對住老婆就只顧玩手機，好似搭枱咁，好有老夫老妻Feel。



因為新冠肺炎疫情關係，藝人的幕前工作大受影響，鄭中基自去年11月底完成世巡澳門站後便一直留港，說好的廣州個唱亦要無限期押後；至今年3月，悶到Lego都可以影一餐的Ronald索性踩入KOL界，專心經營個人YouTube Channel《機動電視台RTV》，拍片分享唱歌心得、網民翻唱自家歌的Reaction及工作日常等，半年內成功吸引9萬人訂閱。早前Ronald終於「復工」為ViuTV拍攝新劇《暖男爸爸》，該劇預計10月尾播出，近日唔使開工又未使宣傳的他就趁放假做「湊仔公」，盡享天倫樂。



父女撐枱腳



今年9月「開學不上學」，全港學生轉為在家網上教學，不少學校就安排從上午8點Zoom到下午3點，直到本周三（23日）起，中小學及幼稚園才分階段恢復面授課堂。早前下午3時許，一身街坊Look、頭都懶得Set的Ronald就帶埋太太余思敏，以及剛落堂的9歲大女鄭梓喬和5歲細仔鄭梓仁，到淺水灣寓所附近的西餐廳食Tea。由於本月11日前，2人限聚令仍然生效，當日鄭氏一家四口要拆散兩枱坐，經常於IG晒愛女萌照、囝囝幾乎零「單頭」的Ronald，梗係揀同「前世情人」Emma撐枱腳。



你當我甚麼



坐低冇耐，眼尾目及到Sammie拎出消毒液搓手，Ronald即一個馬步檻去隔離枱，迅速從太太手中「搶」走消毒液，再親自為「小公主」清潔手仔。只可惜，開心嘅時間過得特別快，一點完餐，Evan忽然扭計要同家姐坐，Ronald又係時候同Emma講Bye-Bye，「今世情人」Sammie隨即補上，兩個小朋友就食Burger食得好開心，鬼馬精靈的Emma仲豎晒拇指又舉V，o氹到細佬哈哈笑；反觀隔離枱，冇囡陪的Ronald頓時變得好失落，自己一個耷低頭撳手機，就算嘢食送到嚟，他也只掛住大啖大啖密密吃，其間Sammie都有撩老公傾偈，但Ronald反應一般，咁大細超㗎！



採訪：張詠森