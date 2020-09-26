﻿疫情拖累 接拍電影電視劇無奈叫停 陳綺雯期待首部女一作上映

香港藝人受疫情影響，不少工作被迫停頓，已拍攝作品亦上映無期，最近參與ViuTV靈探比賽真人騷《鬼同妳上位》的陳綺雯（Aki），同樣遇到這慘況，首度擔任女主角的港產片《食人狂魔》，早在年初已完成拍攝，本計劃4、5月時上映，她更為電影主題曲填詞兼主唱，可惜電影遲遲未可同觀眾見面，令她相當無奈，就連已接拍的電影和電視劇亦一再延期開拍，幸好這時有機會參與《鬼》節目，她只望疫情可以盡快過去，能夠有好日子。







由亞視、港視再到電影圈，Aki一直等待發揮機會，今次終於能在懸疑電影《食人狂魔》首次擔正，她坦言學到好多嘢，「今次角色係比較乖巧嘅人妻角色，電影上係第一次！今次有好多嘢學，都想自己做好啲，唔好令導演監製失望。」由於疫情令電影上映日期仍未有定案，Aki都覺得好無奈，「呢個檔期上都會好蝕，在於投資者方面都係會推遲啲先上。」



Aki對《食人狂魔》份外上心，只因今次電影她嘗試了多個第一次，「期待第一套作品出街，同埋我都有為套作品唱埋電影主題曲，仲係我自己填詞，第一次填廣東詞，以前有試過填詞嘅，希望捱過呢個時期會好啦！」除了主演電影受疫情影響，Aki其他工作亦被迫煞停，「之後都接咗套電影，仲去歐洲拍，又有套電視劇，但係o依家都未開得住，一嚟歐洲未去得住，二來電視劇都排緊期，所以都等緊，同埋上兩年我其實主要返國內出席商演同拍廣告嗰啲，但係o依家都返唔到內地，所以停晒收入咁滯。」



擔心試冥婚嫁唔出



大部份工作停頓，這個時候Aki剛巧有機會參與《鬼同妳上位》，本身未遇過靈異事的她，抱住不防一試心態參加，但發現並非想像中好玩，「無論係靈探節目，定係真人騷都係第一次參與。我覺得自己唔係好合適，可能有時太直啦！我唔知我會唔會講嘢得罪咗人，因為後期發生咗啲唔開心嘅事，我都因為呢件事喊咗成個星期，好唔開心。」Aki所指是節目第6集中有關冥婚環節，令到她跟另一個參加者有誤會，對方以為她玩輸了不認帳而當面鬧她不專業，「佢之後有同我say sorry，佢話唔知我哋有開過會討論過，佢係中途加入，但係當下佢咁樣講我係好委屈囉！」



Aki抗拒冥婚，只因擔心影響自己婚姻大事，「聽過冥婚，個人嘅運氣一生人得一次婚姻嘅話，冥婚都係計㗎嘛！咁我嫁唔出點算，嗰吓我唔識表達，我淨係喊囉！」對於婚姻有憧憬的Aki，以往定下結婚年齡為30歲，35歲就生BB，但她已踏入30歲，所以不排除閃婚，「真係遇到一個鍾意嘅人，了解過後，閃婚都冇所謂，可能唔使拍一年就結婚，因為已經好了解，o依家啲男仔，追你一個月追唔到就搵第二個，我覺得你都唔係好鍾意我啫！你好鍾意我係追唔到都要追到為止，我都會考驗對方要真心鍾意我，願意投資時間喺我身上先得。」



撰文：杜淑霞



攝影：謝民光 髮型：Larry Ho @ IL COLPO



場地：The Stadium



