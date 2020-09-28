連詩雅以罕有「大開中門」晚裝性感登場，他笑言可能是「抗疫肥」，長了一些十年來都沒見過的肉，不過這個尺度已去到盡。另外，應屆港姐謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍獲無線安排分別穿上代表無線台徽的紅藍綠三色晚裝，雖然謝嘉怡和陳楨怡都是低胸，但陳楨怡的三吋事業線更搶鏡，不過被相機狂閃時，她就顯得有點尷尬。
留港逾半年無收入 李克勤聽囝囝一句話心酸
連詩雅以罕有「大開中門」晚裝性感登場，他笑言可能是「抗疫肥」，長了一些十年來都沒見過的肉，不過這個尺度已去到盡。另外，應屆港姐謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍獲無線安排分別穿上代表無線台徽的紅藍綠三色晚裝，雖然謝嘉怡和陳楨怡都是低胸，但陳楨怡的三吋事業線更搶鏡，不過被相機狂閃時，她就顯得有點尷尬。
童黨設局 炫富少年被劫綠勞
富貴少年疑誤交損友，遭設局劫去一隻名錶。一名十五歲少年與三名友人應約到馬鞍山一公園聚會，其間，三名年輕刀賊現身，劫去事主手上一隻價值十一萬元的勞力士綠圈潛水錶。警方接報到場，截獲兩名劫匪，並起回手錶。...
2020-09-28
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廈門夜市售「孟婆湯」 盼飲完忘疫情痛苦經歷
疫情下迎來不一樣的農曆七月，台灣網友在「爆廢公社」發文指，於廈門出差時驚見當地夜市有人賣「孟婆湯」！據彭湃新聞報道引述團隊負責人表示，「希望大家喝了孟婆湯，能忘掉疫情期間的經歷和壓抑」。 「爆廢公社」文章指，該網民的同事於廈門拍了張當地夜市的「特別攤販」，攤販中的女店家戴著白色面具、身穿古代中國服飾，而鍋中黑湯漂着白煙，旁邊掛着的燈籠上面寫着「孟婆湯」。 有台媒引述彭湃新聞報道，指該「特別攤販」應來自河南鄭州的夜市，又指是賣苦丁茶，而團隊負責人就表示，希望「孟婆湯」能令飲用者忘掉疫情期間的經歷和壓抑。
2020-09-28
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英女皇壽辰授勳名單 勇抗疫魔醫護或在列
早前因疫情影響而延期至秋季的英女皇壽辰授勳名單，終於在十月十日公佈！ 據知情人士透露，今年獲授勳的包括在新冠肺炎疫情爆發期間、有份參與抗疫的醫生、護士、籌款人士和義工，以表揚及認同他們在這段期間所付出...
2020-09-28
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旺角傲寓入場價538萬
旺角單幢住宅新盤傲寓，主打一房戶型，項目近日極速開放示範單位及公佈價單，發展商其士集團公佈首批50伙開放式及一房戶，折實價538.8萬起，最快本月底作首輪開售。 其士集團物業發展部總經理司徒世華表示，...
2020-09-26
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每月燒錢20億 須果斷作決定 國泰：現時人手嚴重過剩
國泰航空（293）宣佈重組方案進入倒數階段，國泰行政總裁鄧健榮接受訪問時稱，現時人手嚴重過剩，員工薪金是最大支出，為解決每月「燒錢」15至20億元問題，故有必要果斷、快速作決定。他說：「無論工作量減幾...
2020-09-28
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艾簡達拿正選進擊 高普捆「仙」索
利物浦領隊高普兩次面對阿迪達帶領的阿仙奴俱敗，包括季前社區盾，但前者矢言今晚英超於晏菲路再對後者是完全不同的景況，有信心復仇。高普如此信心十足，全因新援堤亞高艾簡達拿上仗聯賽處子登場，即展現傳控大師的風範，今仗勢成剋制槍手的最重要武器。（Now621、4K 611台周二凌晨3:00直播） 高普曾兩度與去年年尾成為阿仙奴領隊的阿迪達交手，首次是七月中英超，當時球隊已提早封王變成例行公事，終作客負1:2。第二次是季前社區盾，紅軍法定時間逼和1:1，互射十二碼負4:5，第二度落敗。然而這名德國籍教頭直言有信心復仇：「分析過去的對賽，要用合適的方向。對上兩次交手，阿仙奴並非輾壓我們...
2020-09-28
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簡單數學
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 醒胃泰式盛宴
- 奢華版「叉燒」飯
- 【尖沙嘴好去處】鬧市中的綠洲 Glasshouse Greenery 呈獻新派多國料理
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今年1月誕子 曾訴說湊仔壓力 40歲竹內結子 疑產後抑鬱上吊亡
日本演藝界昨日再傳來噩耗，憑主演電影《藉着雨點說愛你》令事業更上一層樓的日劇天后竹內結子，昨日凌晨被丈夫發現在位於東京的家中失去意識，送院後證實死亡，享年僅40歲。當地傳媒指今年初誕下兒子的她，疑患產...
2020-09-28
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社論——早打流感針 遏雙毒夾攻
新冠肺炎持續放緩，但新挑戰快將來臨，入秋冬漸，專家估計第四季或同時爆發冬季流感潮和新冠肺炎第四波疫情，如果屆時雙重中招，會出現嚴重的併發症，亦增加把新冠病毒傳染他人的機會。現在個人和政府都要籌謀新的防疫抗疫大計。 每年冬季流感高峰期，都引致死亡個案，今年情況更嚴峻，新冠肺炎暫時未有疫苗可以預防，而中外傳染病專家均警告，冬季爆發新冠肺炎第四波疫情的機會極高，加上傳統流感潮，港人將受雙重夾擊。德國和法國均有研究顯示，若患流感後再染上新冠肺炎，新冠肺炎病毒傳播率會增加二至二點五倍，如果本港不設法阻止這種惡劣情況，後果不堪設想，除了中招後死亡人數上升，經濟也將更難重拾正軌。 為了阻...
2020-09-28
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馬場浮世繪——潘明輝昨前進今季勝門
今季賽事昨日舉行第七回合，之前累積了五個亞軍的潘明輝，終於否極泰來，在第四場賽事憑「前進」打開季內勝門，賽後見其心情大好，豎起拇指展露燦爛笑容！潘明輝接受訪問時表示：「其實我沒有訂下目標要幾時開齋，但...
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