留港逾半年無收入 李克勤聽囝囝一句話心酸

李克勤、周柏豪、連詩雅等數十位藝人，前晚出席《星光熠熠耀保良》。克勤不諱言由1月至今，都沒做過有錢收的工作，現在長期留港，多了時間陪家人，「有一天與13歲的大仔遊車河，他跟我說，『雖然有疫情不好，但讓我們多了時間見到你』。我聽到有點心酸，事關之前每個星期都要到內地工作，沒試過這麼長時間一起。」



連詩雅以罕有「大開中門」晚裝性感登場，他笑言可能是「抗疫肥」，長了一些十年來都沒見過的肉，不過這個尺度已去到盡。另外，應屆港姐謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍獲無線安排分別穿上代表無線台徽的紅藍綠三色晚裝，雖然謝嘉怡和陳楨怡都是低胸，但陳楨怡的三吋事業線更搶鏡，不過被相機狂閃時，她就顯得有點尷尬。



