重演四年前贏楊謹華一票 柯佳嬿再封金鐘視后

《第55屆金鐘獎》前晚在台北國父紀念館舉行，大熱劇集《想見你》六項提名，最終獲四個獎項，其中女主角柯佳嬿繼四年前憑《必娶女人》後，第二度封金鐘視后，對手楊謹華僅以一票落敗，重演四年前歷史；至於張孝全敗給姚淳耀，失落視帝。頒獎禮亦有向離世的藝人致意，包括高以翔及小鬼（黃鴻升）等，小鬼好友曾國城、陳漢典等在台下看到影片，都忍不住落淚。



《想見你》劇組在頒獎禮後拉隊慶功，柯佳嬿坦言因好友小鬼的離世，整晚心情落差太大，情緒沒調適好，未有事先準備感言：「沒想過自己在台上會這麼不知所措，站在那邊看着大家，因為沒想到今年是這樣的狀況來到金鐘獎。」被問到與楊謹華再度爭獎，結果與四年前同樣是一票之差，她苦笑說：「不然我們之後約一下，接戲時看一下時間，故意錯開？」



