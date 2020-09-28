《拆彈2》新預告曝光 華仔青雲眼神暗藏玄機

由劉德華、劉青雲、倪妮主演，邱禮濤執導的新片《拆彈專家2》昨日曝光全新電影海報及預告片，華仔與青雲以拆彈專家造型上陣，十分有型。



在預告片中，除了有大量的爆炸場面外，更進一步揭開了三人之間的關係。華仔的角色游走善惡之間，比上集更複雜，預告片中揭示華仔遭到陷害，成為一名冷血重犯，但面對前女友倪妮顯露溫柔一面。



而青雲飾演的角色亦極具挑戰性，展現出堅強又心思慎密的形象，面對身為戰友的華仔變成逃犯，雖然堅信對方初心不變，亦面對各方壓力及質疑，令他與華仔間的關係受到動搖，內心十分掙扎。華仔透露在預告中的每一個眼神及無奈表情都暗藏玄機，坦言是次演出很滿足。



