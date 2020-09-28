在預告片中，除了有大量的爆炸場面外，更進一步揭開了三人之間的關係。華仔的角色游走善惡之間，比上集更複雜，預告片中揭示華仔遭到陷害，成為一名冷血重犯，但面對前女友倪妮顯露溫柔一面。
而青雲飾演的角色亦極具挑戰性，展現出堅強又心思慎密的形象，面對身為戰友的華仔變成逃犯，雖然堅信對方初心不變，亦面對各方壓力及質疑，令他與華仔間的關係受到動搖，內心十分掙扎。華仔透露在預告中的每一個眼神及無奈表情都暗藏玄機，坦言是次演出很滿足。
富貴少年疑誤交損友，遭設局劫去一隻名錶。一名十五歲少年與三名友人應約到馬鞍山一公園聚會，其間，三名年輕刀賊現身，劫去事主手上一隻價值十一萬元的勞力士綠圈潛水錶。警方接報到場，截獲兩名劫匪，並起回手錶。...
2020-09-28
疫情下迎來不一樣的農曆七月，台灣網友在「爆廢公社」發文指，於廈門出差時驚見當地夜市有人賣「孟婆湯」！據彭湃新聞報道引述團隊負責人表示，「希望大家喝了孟婆湯，能忘掉疫情期間的經歷和壓抑」。 「爆廢公社」文章指，該網民的同事於廈門拍了張當地夜市的「特別攤販」，攤販中的女店家戴著白色面具、身穿古代中國服飾，而鍋中黑湯漂着白煙，旁邊掛着的燈籠上面寫着「孟婆湯」。 有台媒引述彭湃新聞報道，指該「特別攤販」應來自河南鄭州的夜市，又指是賣苦丁茶，而團隊負責人就表示，希望「孟婆湯」能令飲用者忘掉疫情期間的經歷和壓抑。
2020-09-28
早前因疫情影響而延期至秋季的英女皇壽辰授勳名單，終於在十月十日公佈！ 據知情人士透露，今年獲授勳的包括在新冠肺炎疫情爆發期間、有份參與抗疫的醫生、護士、籌款人士和義工，以表揚及認同他們在這段期間所付出...
2020-09-28
旺角單幢住宅新盤傲寓，主打一房戶型，項目近日極速開放示範單位及公佈價單，發展商其士集團公佈首批50伙開放式及一房戶，折實價538.8萬起，最快本月底作首輪開售。 其士集團物業發展部總經理司徒世華表示，...
2020-09-26
國泰航空（293）宣佈重組方案進入倒數階段，國泰行政總裁鄧健榮接受訪問時稱，現時人手嚴重過剩，員工薪金是最大支出，為解決每月「燒錢」15至20億元問題，故有必要果斷、快速作決定。他說：「無論工作量減幾...
2020-09-28
利物浦領隊高普兩次面對阿迪達帶領的阿仙奴俱敗，包括季前社區盾，但前者矢言今晚英超於晏菲路再對後者是完全不同的景況，有信心復仇。高普如此信心十足，全因新援堤亞高艾簡達拿上仗聯賽處子登場，即展現傳控大師的風範，今仗勢成剋制槍手的最重要武器。（Now621、4K 611台周二凌晨3:00直播） 高普曾兩度與去年年尾成為阿仙奴領隊的阿迪達交手，首次是七月中英超，當時球隊已提早封王變成例行公事，終作客負1:2。第二次是季前社區盾，紅軍法定時間逼和1:1，互射十二碼負4:5，第二度落敗。然而這名德國籍教頭直言有信心復仇：「分析過去的對賽，要用合適的方向。對上兩次交手，阿仙奴並非輾壓我們...
2020-09-28
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
日本演藝界昨日再傳來噩耗，憑主演電影《藉着雨點說愛你》令事業更上一層樓的日劇天后竹內結子，昨日凌晨被丈夫發現在位於東京的家中失去意識，送院後證實死亡，享年僅40歲。當地傳媒指今年初誕下兒子的她，疑患產...
2020-09-28
新冠肺炎持續放緩，但新挑戰快將來臨，入秋冬漸，專家估計第四季或同時爆發冬季流感潮和新冠肺炎第四波疫情，如果屆時雙重中招，會出現嚴重的併發症，亦增加把新冠病毒傳染他人的機會。現在個人和政府都要籌謀新的防疫抗疫大計。 每年冬季流感高峰期，都引致死亡個案，今年情況更嚴峻，新冠肺炎暫時未有疫苗可以預防，而中外傳染病專家均警告，冬季爆發新冠肺炎第四波疫情的機會極高，加上傳統流感潮，港人將受雙重夾擊。德國和法國均有研究顯示，若患流感後再染上新冠肺炎，新冠肺炎病毒傳播率會增加二至二點五倍，如果本港不設法阻止這種惡劣情況，後果不堪設想，除了中招後死亡人數上升，經濟也將更難重拾正軌。 為了阻...
2020-09-28
今季賽事昨日舉行第七回合，之前累積了五個亞軍的潘明輝，終於否極泰來，在第四場賽事憑「前進」打開季內勝門，賽後見其心情大好，豎起拇指展露燦爛笑容！潘明輝接受訪問時表示：「其實我沒有訂下目標要幾時開齋，但...
2020-09-28