個唱一改再改心情忐忑 譚嘉荃眼濕濕：團火就快熄

黃翊、譚嘉荃及漢洋等出席第八屆《眾樂樂JAM SOUND慈善音樂會》，籌款資助培訓基層學生學音樂。黃翊表示自己小時候都沒有很多資源學音樂，看到別人表演鋼琴和結他會很羨慕。早前黃翊被指介入康子妮及林曉峰的婚姻之中，問傳聞有否影響他的生活？黃翊強調由於不是真的，所以沒有影響。



譚嘉荃的個人演唱會已經改了三次期，本應10月舉行，但疫情未完，她覺得公司應該會再改期，她眼濕濕的表示：「團火就快熄！」譚嘉荃強調最怕一再改期，令昔日好拍檔到時沒有檔期，就失去了演唱會的意義。漢洋是樂兒成長基金創會會長，他開心表示有一次知道一位幕後人，就是獲這個基金資助學音樂，最後成為音樂人。



