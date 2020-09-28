﻿今年1月誕子 曾訴說湊仔壓力 40歲竹內結子 疑產後抑鬱上吊亡

日本演藝界昨日再傳來噩耗，憑主演電影《藉着雨點說愛你》令事業更上一層樓的日劇天后竹內結子，昨日凌晨被丈夫發現在位於東京的家中失去意識，送院後證實死亡，享年僅40歲。當地傳媒指今年初誕下兒子的她，疑患產後抑鬱輕生，日前才在公開活動表現開朗，死訊令各地粉絲大表震驚！



曾主演《午餐女王》、《血色草莓夜》、《冰之驕子》等人氣日劇的女星竹內結子，昨日凌晨約二時，被現任丈夫中林大樹發現在家中衣帽間上吊，立即報警求助，但可惜送院後返魂乏術，終年40歲。



家中用餐無異樣



據悉，竹內在自殺之前，仍與丈夫中林大樹、與前夫中村獅童所生的長子及今年初1月誕下的兒子晚膳，當時她仍有講有笑，飯後竹內獨自返回2樓寢室，中林在凌晨回寢室經過衣帽間發現她上吊，報警將她送院，但她的心肺功能已停止。



警方初步調查後，暫時懷疑竹內是自殺，但現場沒發現遺書，要再作仔細調查。竹內去年才再婚，與中林大樹多次被拍到開心外出，突傳死訊造成震撼及令人惋惜。



為育兒方法失眠



竹內最近接受一本婦女雜誌訪問，內容有提到育兒的困難，亦談到相隔十多年才誕下幼子感到壓力，有感現時育兒方法與十多年前不同，令她有時會失眠，有網民就懷疑竹內輕生或因產後抑鬱所致。竹內在本月1日出席代言活動時，曾開心地談到14歲的長子與中林相處融洽，當時表現得全無異樣。



有當地諧星表示，早前與竹內聯絡，不覺得她有產後抑鬱。竹內的死訊傳出後，其所屬事務所發聲明表示，詳情仍在了解中，對於失去一名工作拍檔，全公司上下都受到很大打擊及很悲傷，並會暫停旗下藝人所有活動。



竹內於96年演出堂本光一擔演劇集《Cyborg》出道，於99年主演NHK晨間劇《明日香》開始走紅，其後演出多部大熱作品，包括劇集《午餐女王》、《冰之驕子》、《血色草莓夜》、電影《藉着雨點說愛你》等，她在三谷幸喜「一鏡到尾」作品《大空港2013》中扮空姐的演技，亦令觀眾留下深刻印象。



圖：網上及資料圖片