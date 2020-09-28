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﻿《藉着雨點》戲假情真 棄前夫上年再婚再誕子

2020-09-28 列印
■竹內與前夫中林閃婚哄動一時。
■竹內在上年下嫁中林廣獲祝福。
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　　竹內結子和前夫中村獅童04年合作《藉着雨點說愛你》戲假情真兼奉子成婚，哄動一時。中村在06年涉醉駕兼被指背妻出軌，中村和竹內終在08年離婚。竹內去年與同門師弟、「富二代」中林大樹再婚，今年初誕下一子。竹內去世的消息傳出後，網民紛到中村的社交網留言，鬧爆中村當年始亂終棄，傷害竹內太深！
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