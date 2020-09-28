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﻿尖沙咀拍戲食雪糕 竹內三浦先後離世

2020-09-28 列印
■蘆名星享年36歲。
■竹內和三浦生前曾齊來港拍戲。
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　　竹內結子的遺作《信用欺詐師JP：公主篇》將於下月在港上映，合演該電影系列的三浦春馬今年7月自殺身亡，他和竹內來港拍外景，在尖沙咀海旁吃雪糕的相片和短片，昨日在網上瘋傳，網民紛慨歎兩人先後離世。

　　繼三浦、木村花、蘆名星、藤木孝後，東瀛娛圈昨日似又再添輕生亡魂，有日媒引述專家指，負面情緒或會引發連鎖效應，亦有網民呼籲日本的藝人事務所要更關注藝人的精神健康！
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