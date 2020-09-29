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高Ling增肥10磅 新劇現「豪華臀」

2020-09-29 列印
■左起：馬國明、高海寧及黎諾懿宣傳《C9特工》。
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　　馬國明昨日與高海寧（高Ling）、黎諾懿一齊宣傳新劇《C9特工》，他於社交網晒與高Ling劇照，被指惹女友湯洛雯留「呷醋」表情圖案，他笑言女友公私分明無呷醋，但二人各有各忙未能中秋「人月兩團圓」。

　　而高Ling透露為演師奶增肥10磅，導致在劇中驚現「豪華臀」，笑指辛苦了「威吔組」同事，她說：「拍動作戲也變得遲鈍，每場都要拍5、6 takes，好挫敗！」

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