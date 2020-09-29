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孫藝珍自嘲疫下變宅女

2020-09-29 列印
■《愛的迫降》演員楊慶元，現身孫藝珍網上見面會。
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　　韓國女星孫藝珍前晚於首爾舉行了一個為日本fans而設的網上見面會，接受日本主持訪問。提到疫情期間的生活，孫藝珍自爆變了宅女，在家會癱在沙發中看電視或打機，更自嘲已與家中沙發融為一體！提到拍《愛的迫降》時，孫藝珍稱最難忘在瑞士拍外景，因劇集不是順序拍攝，很早期已在拍瑞士外景時，當時根本不知道故事如何發展。見面會中男主角玄彬並沒有出現，但有份演出的楊慶元則擔任嘉賓，並與孫藝珍玩自拍。

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