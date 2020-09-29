李丞責推算疫情：起碼到明年6月

伍詠薇（伍姑娘）與堪輿學家李丞責昨日出席TVB節目《有玄就有機》記者會，伍姑娘處女下海主持玄學節目，壓力不少，皆因玄學知識不多，私下經常向師傅請教。李丞責師傅笑指雖然在節目上是師傅，但經常被伍姑娘窒到「一棟都冇」，又謂跟她合作後變得鬼馬兼幽默。笑問老婆劉倩婷（Sandy）有否讚他變得搞笑？伍姑娘即踢爆他常在節目中講Sandy，師傅笑說：「Sandy是放在心中的，不是掛在嘴上！」



兩人透露13集節目中不乏特別話題，包括疫情推算，師傅透露12月10日將有日全食，對美國及南美洲影響較大，而疫情「起碼到明年6月才有曙光」。



