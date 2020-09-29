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﻿myTV SUPER 有玄就有機 伍詠薇笑指李丞責批命：「算得準過我月事！」

2020-09-29 列印
節目：《有玄就有機》 主持：李丞責博士、伍詠薇 播放時間︰9月29日起，逢星期二晚上11時 myTV SUPER 1台(CH.80)播映；「有玄就有機」專區上架
月餅占卜 ■無線昨日舉行myTV SUPER《有玄就有機》記者會，兩位節目主持李丞責博士及伍詠薇於會上以月餅占卜方法預測《有玄就有機》節目收視。
出席支持 ■出席記者會還包括MyTV Super Limited營運總裁林桂興先生、邵氏兄弟國際影業有限公司執行董事樂易玲小姐、MyTV Super Limited市務總裁魏玉華小姐及TVB Anywhere助理總經理邱健忠先生。
天書在手 ■伍姑娘推介李博士撰寫的運程書。
批得好準 ■李博士以伍姑娘出生季節作例子，預測其性格表面愛熱鬧，但其實比較喜歡自己一個人做事，獲伍姑娘讚好準。
有趣玄學 ■節目會大講最潮最爆最貼身話題，由趨吉避凶、預言啟示到外星人及平行時空，帶觀眾進入最「玄」的地球。
把酒談「玄」 ■李博士及伍姑娘都係識飲識食人士，兩人歎住紅酒做節目。
易用介面 介面清晰相當易用。 *頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。 myTV Gold包攬體育、賽馬、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月$148睇晒。即到 www.mytvsuper.com/mytvgold 或致電2399-9666查詢優惠詳情啦！
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  電視廣播有限公司旗下OTT平台myTV SUPER不斷引入各個精采頻道及點播組合，致力提供最全面的觀賞體驗。最新登場myTV SUPER的全新玄學節目《有玄就有機》由李丞責師傅及伍詠薇主持，以玄學角度出發，傾盡最潮最爆最貼身話題，由妻財子祿、趨吉避凶、預言啟示，到外星人、特異功能、奇幻靈異、平行時空，帶觀眾進入最「玄」的地球。節目於今晚11時myTV SUPER 1台（頻道80）首播，另設專區讓觀眾隨時收看。

丞丞師傅以玄學「大數據」

伍姑娘命格大揭秘

首集《有玄就有機》以命運為主題，丞丞師傅以玄學「大數據」大談命運扭轉需多方面配合，更以伍姑娘出生季節作例子，預測其性格表面愛熱鬧，但比較喜歡自己一個人做事，伍姑娘笑言「丞丞師傅，你批得準過我月事！」。及後聊到算命有多種方法，伍姑娘即時反過來以出生數字，為丞丞師傅預測生命靈數。想知道伍姑娘預測有多準，各位觀眾密切留意今晚《有玄就有機》！

即場月餅占卜

  為隆重其事，無線昨日特別舉行myTV SUPER《有玄就有機》記者會，由主持李丞責博士及伍詠薇親自推介節目內容。會上，李丞責博士從玄學角度即場進行月餅占卜，預測拍檔伍詠薇未來運勢。出席活動者還包括：MyTV Super Limited營運總裁林桂興先生、邵氏兄弟國際影業有限公司執行董事樂易玲小姐、MyTV Super Limited市務總裁魏玉華小姐及TVB Anywhere助理總經理邱健忠先生。活動司儀由鄺家銘擔任。



專區隨時重溫

  全新myTV SUPER玄學節目《有玄就有機》將由九月二十九日起，逢星期二晚上十一時於myTV SUPER 1台播映，除同步於myTV SUPER「有玄就有機專區」上架外，TVB Anywhere亦特設點播區尊享節目，本地及海外觀眾可隨時在專區內重溫節目內容。李丞責博士與伍詠薇從玄學角度尋獲數據逐一拆解天文地理，至生老病死各範疇，首集更以「命運」為主題，內容廣博，包羅萬象，觀眾萬勿錯過！



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