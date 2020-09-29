﻿myTV SUPER 有玄就有機 伍詠薇笑指李丞責批命：「算得準過我月事！」

電視廣播有限公司旗下OTT平台myTV SUPER不斷引入各個精采頻道及點播組合，致力提供最全面的觀賞體驗。最新登場myTV SUPER的全新玄學節目《有玄就有機》由李丞責師傅及伍詠薇主持，以玄學角度出發，傾盡最潮最爆最貼身話題，由妻財子祿、趨吉避凶、預言啟示，到外星人、特異功能、奇幻靈異、平行時空，帶觀眾進入最「玄」的地球。節目於今晚11時myTV SUPER 1台（頻道80）首播，另設專區讓觀眾隨時收看。



丞丞師傅以玄學「大數據」



伍姑娘命格大揭秘



首集《有玄就有機》以命運為主題，丞丞師傅以玄學「大數據」大談命運扭轉需多方面配合，更以伍姑娘出生季節作例子，預測其性格表面愛熱鬧，但比較喜歡自己一個人做事，伍姑娘笑言「丞丞師傅，你批得準過我月事！」。及後聊到算命有多種方法，伍姑娘即時反過來以出生數字，為丞丞師傅預測生命靈數。想知道伍姑娘預測有多準，各位觀眾密切留意今晚《有玄就有機》！



即場月餅占卜



為隆重其事，無線昨日特別舉行myTV SUPER《有玄就有機》記者會，由主持李丞責博士及伍詠薇親自推介節目內容。會上，李丞責博士從玄學角度即場進行月餅占卜，預測拍檔伍詠薇未來運勢。出席活動者還包括：MyTV Super Limited營運總裁林桂興先生、邵氏兄弟國際影業有限公司執行董事樂易玲小姐、MyTV Super Limited市務總裁魏玉華小姐及TVB Anywhere助理總經理邱健忠先生。活動司儀由鄺家銘擔任。







專區隨時重溫



全新myTV SUPER玄學節目《有玄就有機》將由九月二十九日起，逢星期二晚上十一時於myTV SUPER 1台播映，除同步於myTV SUPER「有玄就有機專區」上架外，TVB Anywhere亦特設點播區尊享節目，本地及海外觀眾可隨時在專區內重溫節目內容。李丞責博士與伍詠薇從玄學角度尋獲數據逐一拆解天文地理，至生老病死各範疇，首集更以「命運」為主題，內容廣博，包羅萬象，觀眾萬勿錯過！







