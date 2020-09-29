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網上慶生感觸哽咽 ﻿華仔﻿﻿盼全球疫情遠去﻿

2020-09-29 列印
■華仔的生日願望亦包括沒有天災和大家開心健康！
■華仔一時感觸哽咽兼眼泛淚光。
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　　劉德華前日踏入59歲，今年因疫情關係，首次改在網上舉行生日會，繼續和粉絲「見面」聯歡慶生！

　　劉德華前日在網上生日會唱出多首經典歌曲，他談到自己在今年有很大感受，生日願望是希望全世界疫情快些過去、沒有天災、大家開心健康！

　　各行各業疫情下均大受影響，華仔坦言電影工作全部停頓，他在這段時間做了不少電影音樂和新歌，包括發放正能量的新廣東歌《繼續美麗》。華仔最後唱到《心只有你》時，突然一時感觸，初段一度唱到哽咽兼眼泛淚光，但很快平復心情，並承諾很快和粉絲再見面！

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