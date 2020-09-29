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桂莉芙拍裸照賀48歲牛一

2020-09-29 列印
■桂莉芙分享香艷裸照。
■羅拔等老友紛祝福桂莉芙。
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　　金像影后桂莉芙柏德露趁前日踏入48歲，在社交網分享在花園拍攝的三點不露裸照，留言道感謝各方祝賀生辰。網民睇完紛表震驚外，桂莉芙的16歲女兒亦示意「O嘴」，而「鐵甲奇俠」羅拔唐尼等好友則先後送上祝福！

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