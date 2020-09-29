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《半澤2》活路警世對白賺人熱淚

2020-09-29 列印
■阿花安慰半澤：「活着就有出路」！網上圖片
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　　人氣日劇《半澤直樹2》前晚播出大結局，錄得32.7%收視佳績。半澤（堺雅人飾演）在劇中職場面臨危機，老婆阿花（上戶彩飾演）抱着疲累的他說：「太疲累的話就辭職好了，讓我來承擔搵錢……辭職是白領的最後武器！」又說「只要活着就有出路」，不少觀眾聯想到竹內結子和三浦春馬等，疑不堪壓力輕生離世藝人，紛在網上透露被警世對白感動落淚！

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