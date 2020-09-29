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香港金像獎頒獎禮 下屆延至2022年舉行

2020-09-29 列印
■爾冬陞今年5月在網上揭曉應屆金像獎賽果。
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　　新冠肺炎疫情自年初起影響電影業幾近停擺，戲院曾兩度停業，不少電影映期受影響。原於每年四月舉行的香港電影金像獎頒獎禮，今年因疫情取消實體頒獎禮，首次改於網上公佈第39屆的賽果。

　　金像獎協會昨宣佈，原擬於明年舉行的第40屆頒獎禮，延期一年到2022年舉行，將由今年及明年的符合參選資格電影爭獎。協會主席爾冬陞指董事局大比數意見認為，第40屆甚有意義，不希望在疫情不穩下草草處理，今年度上片量亦少，所以決定延期，並認為兩年整合一屆投票不會影響選民判斷及相關工作。

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