﻿拒搵「快錢」唔恨入豪門 33E張沛樂靠自己賺錢買樓

歷代性感女神邱淑貞、葉玉卿及林熙蕾等統統做晒少奶奶，不過個個都嫁入豪門，唔通個個都想嫁入豪門咩！現年28歲的E Cup「沙律」張沛樂於16年憑ViuTV選美真人騷《美選D.n.A.》彈出，入行6年來，無論拍戲、廣告或綜藝節目，擁33E、23、34.5激凸身材的她都性感上陣，無奈惹來淫媒問價，沙律激動回覆：「我唔會做呢啲嘢囉，黐線！」回復單身的她強調「講Feel唔講金」，就算有錢仔追求，沙律表示唔夾一樣No way，更盼努力工作靠自己儲錢置業！















張沛樂早前參與ViuTV新劇《熟女強人》拍攝，首演同性戀者的她與傅穎（Theresa）大談「SheShe戀」，惜今次激情戲留待 Theresa和吳千語發揮，至今只拍過吻戲的沙律也自言想試，希望熒幕「第一次」獻給男演員，那麼可有想合作的男神？她怕醜笑謂：「都冇乜⋯⋯我淨係鍾意鄭元暢，我好少覺得啲男仔好正，但細個睇《惡作劇之吻》第一次有情緒，之後一直都有留意佢。（有機會合作即𦧲飯應？）哈哈，有先算啦。」



引狼抽水問價



擁33E火辣身材的沙律，前年才爆出被男藝人借故抽水，問有否陰影？擔心案件重演？當時忍氣吞聲的她說：「冇，基本上大部份人都好專業，唔會做呢啲嘢。其實遇到唔好嘅事都主張Say no、話畀人聽，但你出聲又會畀人話博上位，不過我都睇化，而家專注做好工作，人哋做錯嘢亦唔會縱容！（再遇到點避？）大家溝通好先，有事就搵啲嘢轉移視線走囉。」行得性感難免遭人「問價」，曾被撩陪老細一夜情的沙律又笑言：「我心諗傻嘅，自己搵錢唔好？點解要稀罕呢啲嘢呀！我覺得女仔要有矜持同搵錢能力，我就唔愁搵錢囉，深信自己做乜都得，有手有腳又識講嘢，冇理由做嗰啲。」



搵錢唔靠男人



去年尾宣佈跟拍拖3年多的林耀聲分手，回復單身的沙律亦不乏追求者，但她說：「師傅話我適宜晚婚，同埋原來自己都幾挑剔，我覺得Feel愈嚟愈難搵，其實基本條件就得，最緊要兩個人相處夾唔夾、價值觀相近。（做藝人難搵對象？）係個人問題啫，現階段都好難有心情了解一個人。」現時專注事業的她又計劃儲錢買磚頭，目標先於兩年內儲到100萬，記者笑指嫁入豪門便可加快願望成真，曾拒絕有錢仔追求的沙律稱：「 使乜啫，自己印印腳唔得咩！我從來冇諗嫁有錢人，好彩屋企都唔係好貧窮，算小康之家，所以錢唔係我人生目標，反而想努力工作證明自己。」



撰文：黎寶倫 攝影：張詠森