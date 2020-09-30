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「黑豹」上月離世　網傳遺太太遺腹子

2020-09-30 列印
■絲安娜美娜爆Chadwick拿自己的片酬補貼她的片酬。
■Chadwick（右）的太太（中）被傳懷孕。
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　　「黑豹」Chadwick Boseman上月因大腸癌病逝，終年43歲，遺孀Taylor Simone上周四被拍到在加州放狗時，身形發福，即惹來她懷孕傳聞，知情者表示Taylor和Chadwick一直都想要小朋友，而她的身形看上去就像懷孕。

　　曾與Chadwick合作電影《21 Bridges》的英國女星絲安娜美娜大爆對方的好人好事，指當日自己因片酬談不攏，所以合作膠着；身為電影演員兼監製的Chadwick就拿自己部份酬勞來補貼她的片酬，並向絲安娜說︰「我會給你這個片酬，因為這是你應得的！」絲安娜直言這次事件令她驚訝。

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