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日政府關注藝人輕生事件 設立藝能界「生命熱線」

2020-09-30 列印
■竹內結子與三浦春馬相繼自殺，令人惋惜。
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　　日本藝能界今年已有六名藝人自殺，包括竹內結子、三浦春馬、蘆名星、藤木孝、濱崎麻莉亞和木村花，日本政府十分關注事件，更特別為藝能界設立「生命熱線」服務，向有需要的藝人伸出援手。日前自殺亡的竹內結子，其前夫中村獅童一直未有發文悼念她，因而再被網民鬧爆。而與竹內拍攝日劇《冰之驕子Pride》傳出緋聞的木村拓哉，亦對竹內逝世隻字不提，在社交網連日只公開特備劇《教場2》的拍攝花絮。

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