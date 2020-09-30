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太太臨盆在即 ﻿向佐﻿﻿台北全程呵護﻿

2020-09-30 列印
■向佐與腹大便便的郭碧婷現身台北。
■向佐細心地輕擁郭碧婷的腰護駕。
■向太抵台後已完成隔離期。資料圖片
太太臨盆在即 ﻿向佐﻿﻿台北全程呵護﻿
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　　向佐與太太郭碧婷婚後成功造人，向佐早前飛往台北陪太太待產，兩夫妻早前被攝得在台北現身，向佐對臨盆在即的太太全程呵護備至！

　　向華強與太太陳嵐的兒子向佐，去年底與台灣女星郭碧婷於意大利舉行盛大婚禮，並成功造人。因新冠疫情爆發，向佐夫妻分隔兩地，他早前飛往台北貼身陪太太待產，齊迎接小生命來臨。

　　寶島疫情較緩和，向佐和腹大便便的郭碧婷日前被發現戴上口罩現身台北街頭，兩夫妻穿上情侶裝，不時十指緊扣甚恩愛。向佐與太太閒逛期間手持飲品，向佐甚緊張，全程非常細心，小心地呵護太太而行。

　　向太陳嵐亦飛往台北迎接乖孫出世，日前已完成隔離期的她透露已搬到市區，媳婦和兒子更帶她去40年老店，品嚐美味清粥小菜做消夜呢！

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