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拍劇錫楊明　黃嘉樂向莊思明備案

2020-09-30 列印
■楊明和莊思明早前鬧出疑似「監辱風雲」。資料圖片
■黃嘉樂與林秀怡齊出席宣傳活動。
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　　黃嘉樂昨日與林秀怡均以醫生Look出席《好醫生》第三季宣傳活動，黃正忙於拍新劇《我家無難事》，早前炒車後被捕的楊明在劇中和他有不少對手戲，更有疑似「HeHe」關係，嘉樂透露：「楊明狀態好好（楊明駕車開工？ ）我沒見到他開車。（你載他坐順風車？ ）他有『寶貝』莊思明啦！」

　　嘉樂稱未見過思明探班，談到莊思明早前被指探男友班「監場」對許芯悅「眼神凌厲」。而許其後公開哭訴事後收到辱罵短訊；嘉樂昨日笑說：「我會向思明講聲，因我和楊明有一場錫戲。（怕莊呷醋？ ）我怕自己女友呷醋！思明好大方的。」

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