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韓君婷45歲生日 蔡國威冧陪鋸扒

2020-09-30 列印
■韓君婷和蔡國威同居關係浮面。網上圖片
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　　前日是韓君婷的45歲生日，她激罕地在社交網上載與「六合彩之子」蔡國威在家中慶祝的照片，似間接承認同居。相中的韓君婷冧爆笑容燦爛，捧着生日蛋糕，同樣家居Look的威仔做她「背後的男人」，甚有默契地舉起飲品做出O嘴鬼馬表情合照！

　　韓君婷亦有分享靚牛扒食材並留言道：「生日女，通常都會貴人出門招風雨，所以一早揀定最鍾意嘅牛扒喺屋企自己煮。」前晚的風雨亦無礙他們在家中鋸扒撐枱腳！

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