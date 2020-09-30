首合作玄學節目一拍即合 李丞責 伍詠薇 鏡頭前後狂鬥嘴

近日，堪輿學家李丞責博士跟伍詠薇（伍姑娘）齊為myTV SUPER 1台新玄學節目《有玄就有機》任主持，首次合作的二人一拍即合，由鏡頭前鬥嘴鬥到鏡頭外！面對細自己一年的伍姑娘，下月便52歲的李博士居然搞笑扮細，自言小學就睇對方有份演出的草蜢名曲《失樂園》MV，即被伍姑娘反擊指他鍾意睇她着Bra（編按︰伍姑娘在MV中穿Bra上陣），伍姑娘更乘機「公器私用」迫李博士免費為她算命，搞到一向轉數快、口才了得的李博士都冇晒符，認真爆笑！



採訪：李維隆



李丞責博士與無線港姐、小花及金牌司儀合作就見得多，今次為全新玄學節目《有玄就有機》搞搞新意思，跟一向牙尖嘴利的伍詠薇拍住上做主持。該節目於昨日（29日）起，逢星期二晚11點在myTV SUPER 1台播映，日前《頭條日報》率先深入拍攝現場，直擊兩位Talk得之人首次合作的實況，估唔到咁火花四濺喎！



由細睇到大



受訪時，李博士先打趣道：「我細細個就睇MV，好似《失樂園》嗰啲，睇咗伍小姐好耐，但未有機會同佢合作。」伍姑娘聞言抵死笑謂：「哦哦！我啲歌（MV）佢又唔睇嘅，我唱《失落於巴黎鐵塔下》就唔睇嘅，佢睇《失樂園》，即係鍾意睇啲戴住Bra同草蜢拍嗰啲呀嘛？」李博士即爆笑詐傻說：「係咩？冇留意到喎，唔係泳衣嚟㗎咩？」翻查《失樂園》MV，伍姑娘確實係着住件喱士黑Bra同蔡一傑纏綿，最後伍姑娘搞笑稱：「我哋係平行時空長大嘅，想話我老！」豈料李博士呢頭否認寸對方年紀大，轉個頭再補一槍：「我嗰陣時差不多小學，哈哈！」



𢱑免費測名



記者笑指兩人鏡頭內外均如歡喜冤家，未料李博士繼續「狙擊」伍姑娘，他笑謂：「其實都係伍姑娘嘅真性情，我都係盡量配合，好多時我都好忍讓，冇辦法啦，話晒前輩嘛。」最終伍姑娘都「跪低」說：「唔緊要呀，我係前輩！」不過，她補充對方其實好玩得、好有幽默感，但礙於鏡頭上要表現出玄學師傅的專業形象，所以自己就成為輕鬆及年輕化的擔當，令觀眾睇得更投入和開心，伍姑娘續道：「師傅好包容，有時我講笑話，佢都由得我，我哋合作好愉快，愈嚟愈有火花。」提到節目中乘機搵李博士測名，希望助旺桃花與事業，無奈對方以「要收費」為由拒答，伍姑娘借訪問時於鏡頭前「施壓」：「希望佢唔收錢答我呢啲問題，你應唔應承呀？」李博士焗住答：「絕對冇問題……喺鏡頭面前。」場面爆笑！