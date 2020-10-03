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40歲劉鳴煒傳新戀情 女友已進駐豪宅

2020-10-03 列印
■簡雪忻四年前出席港台節目時，已對劉鳴煒有好感。
■劉鳴煒被喻為「城中筍盤」，但最近傳已有女友。
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　　現年40歲、海洋公園董事局主席劉鳴煒去年與主播女友Keina分手，再度成為「城中筍盤」，但感情生活並沒有空窗期，他近日被揭早已另結新歡，女方更已進駐其豪宅同居！

　　劉鳴煒新女伴簡雪忻（Joyce）年紀比劉鳴煒小十年，於倫敦大學修讀經濟及金融，她是何超蓮的校友，有指她是主動出擊，向劉鳴煒發動攻勢，Joyce曾於2016年參與港台節目《我係乜乜乜》，與擔任節目嘉賓的劉鳴煒同場，視線一直關注對方，更表示對「男神」有好感。

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