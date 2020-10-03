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無線花旦開船P慶中秋 張曦雯露「波邊」搶鏡

2020-10-03 列印
■張曦雯（右）一招露波邊搶盡鏡頭。
■蔡思貝與陳瀅瞓住影相，長腿令人羨慕。
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　　張曦雯、高海寧、蔡思貝、陳瀅和朱韻韻相約遊船河慶中秋，更各自在社交網發帖文分享開心時刻。其中張曦雯與高海寧等合照時，突舉高手不慎露「波邊」，搶盡鏡頭。又有蔡思貝與陳瀅瞓住影相晒長腿，還有高海寧與朱韻韻合照期間，被張曦雯不停亂入搞破壞！雖然天氣開始轉涼，相中個個都穿上外套或長袖衫，但皮膚一定要小心保護，朱韻韻就拍下為脫剩小背心的張曦雯搽防曬，相信有好多男士願意代勞。

　　除了五大靚女夠吸引，原來同遊的還有三哥三嫂苗僑偉和戚美珍；而朱韻韻更貼出30年前與今時今日與三哥三嫂的合照拼圖做對比，機會認真難得。

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