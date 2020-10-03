盡地一煲 《鬼同妳》索女拋胸晒腿爭上位

ViuTV靈探比賽真人騷《鬼同妳上位》，眾參賽者為爭上位真係鬼都唔驚，相當博命，最終由Mangie（羅翠雯）勝出。雖然節目播畢，但一班索女個個有條件在圈中發展，好似「長腿女神」Odilia（陳康琪）、「巨乳鄧紫棋」Mangie（羅翠雯）和「嫩版JaniceMan」柔柔（陳麗柔），全部有樣有腦有身材，她們講明為冧觀眾可以唔錫身，拋胸晒腿一樣冇問題。撰文：杜淑霞、黎寶倫



攝影：李維隆、張詠森



場地：Blue Yoga Studio



(陳麗柔)



「長腿女神」Odilia



面對一眾豪乳參賽者，僅得32A上圍的陳康琪（Odilia）也自覺輸蝕，唯有改Sell 42吋長腿，「起初都加番少少（墊）等着衫靚啲，點知去到個個吊帶低胸，事業線好深，我自己都忍唔住望。」講到求上位，以女子組合BINGO身份出道4年的她，最近參加了《全民造星III》，希望盡地一煲讓更多人認識自己，Odilia說：「入到去會驚，因為突然間要同好多人比較，你會質疑自己做唔做到？O依家要跌低咗再企番上嚟，繼續推上去。同新人比賽一定有壓力，監製花姐一定會比較，所以每次表演都要揸緊嗰一刻，一旦放鬆，人哋就會飆上嚟。（俾人鬧到想放棄？）冇，反而愈戰愈強，呢個節目畀我啟示係，只要堅持自己想要嘅嘢，嗰團火依然喺度。」



「巨乳鄧紫棋」Mangie



26歲的Mangie，在節目中經常俾師傅笑叫聲好「淫」，現實中她亦慘被變態佬攞便宜，「讀書時試過俾變態佬打pat pat，入咗行做模特兒都試過俾人性騷擾，send啲性器官相畀我，問我幾多錢，不過我已經收到免疫。」雖然外表性感，但Mangie不能接受不道德交易，「如果畀到呢啲offer，可以搵啲年青18歲嗰啲啦！」 擁有8分1葡國血統的她，外貌有幾分似G.E.M鄧紫棋，但她的奮鬥目標卻是薛凱琪，「佢識做戲又可以唱歌，形象正面又靚。」講到上位，Mangie坦言為家人而努力，「我覺得對自己影響冇乜特別，反而想我屋企喺其他人面前會proud of有我呢個女。」



「嫩版JaniceMan」柔柔



26歲的柔柔，以往主力做模特兒及KOL工作，仲撈埋幕後拍埋片，《鬼》節目才是她首次踏足電視圈，未來她想拍真人騷節目外，都想參與劇集電影，做個真正的演員，「以前有個好膚淺嘅諗法，有套戲上到戲院，人哋記得我就得。」在節目中柔柔給人鄰家女孩感覺，但她不想有框框，「我冇諗住行乖乖女鄰家女孩路線，反而我係貪玩癲喪嗰啲人，同埋我唔想定咗型影響將來發展。」講到上位目標，她最想好似阿Sa（蔡卓妍）一樣瓣瓣掂，「佢係一個好值得學習嘅對象。」由於柔柔媽咪管教很嚴，她絕不能行性感，但有少少性感演出都可以，「好似最近電影《幻愛》咁，有啲牀戲，我都可以接受，仲要同劉俊謙合作喎！」



