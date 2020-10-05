BOP成員Tyrese求婚成功
IVE生中招 11人隔離 泰妞陪酒私竇恐爆疫
第三波疫情揮之不去，連日出現源頭不明病例，其中一名確診的泰國女遊客，疑於尖沙嘴樓上私竇「China Secret」任職陪酒黑工；一名專業教育學院（IVE）男學生到訪該私竇後亦確診，有傳該私竇再有兩名泰...
2020-10-05
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吉林三車連環撞釀18死一傷
吉林扶餘市發生三車連環相撞嚴重意外，導致十八人死亡及一人受傷。 意外在昨天清晨五時四十一分發生，現場是長春嶺鎮石橋村附近，一輛由西向東行駛的小型貨車，撞向前方同向行駛農用四輪拖拉機尾部後，失控衝出對面馬路，與另一輛小型貨車相撞，導致十八死、一人傷。警方接報到場，將傷者送院搶救。扶餘市立即啟動應急預案，公安、消防、衞健等部門展開處置救援，相關善後工作正在進行。
2020-10-05
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配合明夏舉行東京奧運 日本部署「有條件」開放旅客入境
日本傳媒報道，日本政府擬配合押後至明年夏天舉行的東京奧運，正檢討「有條件」開放外國遊客入境，料最快明年春天起試行。 新冠肺炎疫情仍在全球大流行，日本政府原則上禁止一百五十九個國家或地區的人士入境。雖然目前當局給部份商務客等逐漸解禁，但如果重新開放外國遊客入境，將是日本邊境管控政策一大轉變。 日本傳媒報道，日本政府正研究，外國遊客在各自國家申請日本簽證時，將被要求下載流動裝置使用的健康管理應用程式。這些外國觀光客在離開各自國家前必須先取得病毒檢測陰性證明，還必須為入境日本若不幸染疫購買醫療保險。以上措施完成後，只要入境日本時的檢查確認陰性，就可前往東奧賽事場地觀戰。目前傾向讓...
2020-10-05
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128 WATERLOO入場價782萬
由萊蒙國際及俊和發展合作發展的何文田128 WATERLOO，本周公佈首批50伙價單，包括一房及兩房戶，當中最平一房戶折實782.8萬入場，最快本月內開售，三房及四房戶則於日後以招標方式推出。 萊蒙國...
2020-10-03
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總統染疫衝擊大 憧憬美加碼救市 港股本周初料受壓力
美國總統特朗普夫婦確診感染新冠肺炎，美國股市上周五下跌，納指更挫逾2.2%，有分析預料，港股今早開市將受壓，惟市場憧憬美國國會及白宮將會加碼推出新一輪經濟支援措施，港股全周未必持續下跌，加上現時內地十...
2020-10-05
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文迪陀衰家 芝維爾搶鏡 哥帥呻走寶
曼城周六英超作客被列斯聯逼和1:1，左閘班捷文文迪表現差勁。叫藍月領隊哥迪奧拿更不是味兒的是，盛傳其收購目標芝維爾轉投車路士之外，同日聯賽更射入處子球，助球隊贈水晶宮四蛋。 藍月憑史達寧開紀錄，卻被列斯聯鋒將洛迪高摩連奴追和失分，文迪要負上一定責任。此子全場攔截和解圍各只有一次，傳球成功率僅五成七。哥迪奧拿辯稱：「就目前情況（傷兵滿營），曼城的表現很不錯，不幸的是未能贏下比賽。」 後防遊魂僅和列斯 而芝維爾原本是哥帥最佳左閘人選，結果轉投了車路士。這位廿三歲英格蘭國腳今仗正選上陣，更在五十一分鐘取得加盟第一球，率隊大炒水晶宮4:0。
2020-10-05
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左右手書寫惹的禍？
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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條腿好長 14歲愛女亭亭玉立 吳君如母女行街買比堅尼
近日本港疫情逐漸緩和，閉關多時的戲院亦於8月底重開，由金像導演陳可辛（Peter）執導的新片《奪冠》（原名中國女排）終在本月1日上映，日前片商發佈了一段幕後花絮，片中，曾合拍電影《賭俠II之上海灘賭聖...
2020-10-05
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慧眼看世界——行運一條龍
研究玄學八字的人，都喜歡以政經或娛樂圈名人的八字作為學習材料，因為他們的經歷通常很豐富，只要逐年按新聞材料再與其八字和大運變化作配對，就能掌握當中的運程變化。不少人會問：如果有出生年月日，但沒有時辰資料，究竟又有多準確？而且八字可信嗎？ 單以首富八字來說，坊間經過多年推敲，多數專家都認為是丁亥時。以此八字推算，首富在二○一八年和明年會有生死大關。但首富一直樂善好施，又投資抗衰老的醫療科技，玄學家普遍認為這都為他消災解難，福祿壽全。倘若首富的八字是真，那麼能夠修煉身心，行善積德，八字為人生帶來的框架都可以突破。 近年玄學界最有興趣研究某地方高官的八字，有人說其是傷官格，也有人...
2020-10-05
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馬場浮世繪——薛恩使出霹靂狂龍開齋
薛恩昨日憑「霹靂狂龍」打開勝門，雖然是今季最遲開齋的洋將，但他賽後仍然表現開心，並指香港競爭很大，不過也是一個可以令人成長的地方，所以必須繼續努力，長遠希望繼續留港發展。至於「霹靂狂龍」練者賀賢則說：...
2020-10-05
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