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BOP成員Tyrese求婚成功

2020-10-05 列印
■BOP成員Tyrese宣佈求婚成功。
■Tyrese將與女友拉埋天窗。
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　　男子組合天堂鳥（BOP）成員Tyrese（歐喬鋒）於社交網宣佈向網紅女友Pumpkin Jenn求婚成功，更上載抱起女友的相片，而Pumpkin Jenn亦在社交網大晒求婚鑽石戒指，圈中好友王子涵、陳凱琳、林奕匡等送上祝福。Tyrese留言：「我想告訴你，從現在開始，無論你在外面多辛苦受了多少委屈，我們這個家永遠都是充滿着愛，是專屬給你幸福的地方，你以後的喜怒哀樂我都會在你身邊。」

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