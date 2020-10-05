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王君馨酒店開房寫意晒長腿

2020-10-05 列印
■王君馨在酒店牀上晒香肩及長腿。
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　　王君馨上個月意外弄傷右腳，她慶幸是在拍完劇集《超能使者》才受傷，不然就會影響拍攝進度，她在家中休息近半個月之後，日前就和好友苟芸慧到酒店Staycation，在無敵大海景前品嚐苟芸慧親手做的月餅，王君馨又在社交網分享她穿上白色吊帶喱士睡衣，在酒店房間牀上歎早餐的照片，大騷香肩和一雙長腿，非常寫意，更留言最好的鬧鐘就是豐富的早餐、香濃的咖啡。

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